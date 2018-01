​Lego, celebrul producator danez de jucarii, a anuntat un parteneriat cu gigantul chinez de tehnologie Tencent pentru dezvoltarea de jocuri video care vor fi promovate pe platformele Tencent, grup care in China are peste un miliard de utilizatori. Lego anunta in toamna ca va renunta la 1.400 de angajati din cauza scaderii vanzarilor. Tencent a fost recent in centrul atentiei, cand capitalizarea sa de piata a depasit-o in noiembrie pe cea a Facebook.

