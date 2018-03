Legisti: Fetita de patru ani ucisa de mama ei a murit inecata. Femeia nu isi poate explica gestul

Un vehicul nu trebuie lasat niciodată pe mâna copiilor. De fapt, să laşi un copil singur în maşină este o greseala suficient de mare. Este nesabuita si iresponsabila, si ii pune pe alti participanti la trafic in pericol. Insa in cazul de fata pus in...

Antena 3, 17 Ianuarie 2016