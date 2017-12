"Am pus mai jos numele a 40 de oameni care merita sa fie cunoscute! 40 de oameni care au fost uciși pe strada, cadavrele le-au fost arse și apoi cenusa le-a fost aruncată intr-un canal. La mine acasă, in Timisoara in Decembrie ‘89. NIMENI nu le...

Antena 3, 19 Decembrie 2017