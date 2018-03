"Am discutat despre mai multe legi aflate în procedură parlamentară şi despre legile justiţiei şi cu preşedintele Comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă dezbatere în comisie, am luat fiecare text în parte, nu a durat mult pentru că suntem toţi foarte strânşi de Decizia Curţii. O să avem următoare şedinţă luni (...). Despre calendar a fost vorba, să facem dezbaterea cât este nevoie şi să respectăm riguros decizia Curţii. Foarte multe articolele de modificat nu sunt, sunt aproape 20 şi o marjă destul de mică de manevră pentru membrii comisie. Aşa spune Decizia... citeste mai mult

azi, 16:32 in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Realitatea in