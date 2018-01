Legendarul muzician Eric Clapton a dezvaluit ca surzeste Muzicianul britanic de blues si rock Eric Clapton, recompensat cu multiple distinctii internationale, a dezvaluit in cadrul unui interviu acordat recent postului BBC Radio 2 ca isi pierde auzul, relateaza Time si CNN.

Captura foto: YouTube LifeStar Legendarul chitarist, vocalist si compozitor a declarat in cadrul emisiunii ''Steve Wright in the Afternoon'' ca atat pierderea auzului cat si tinitusul de care sufera - o tulburare de auz care... citeste mai mult

azi, 00:16 in Life, Vizualizari: 21 , Sursa: 9am in