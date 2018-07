Exponent internațional al excelenței în muzică, ansamblul The Red Guard Choir condus de generalul rus Viktor Eliseev, cunoscut publicului sub numele de Red Army Choir MVD, revine în toamna acestui an, pe scenele din țara noastră, cu un nou spectacol incitant, eclectic, construit în spiritul unei spontaneități artistice emoționante.

După trei ani de la spectacolele de succes prezentate publicului spectator din București și Cluj – Napoca, ansamblul militarilor ruși, The Red Guard Choir își va face simțită prezența atât pe 18 octombrie, la Sala Palatului din București. Același... citeste mai mult

