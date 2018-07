“Apreciez mult eforturile organizatorilor care au reuşit să ducă la capăt acest turneu, deşi vremea a fost total neprielnică. M-am simţit minunat aici. Am venit cu fata mea, Elizabeth şi mă bucur că a cucerit trofeul la dublu. Antrenorul ei, Gabriel Trifu, nu a putut să ajungă aici. De se va ivi ocazia, voi reveni cu drag aici”, a spus Hana Mandlikova.

Andreea Mitu, doar finalistă

Miriam Bulgaru a învins-o, scor 6-4, 7-5, pe Andreea Mitu în finala turneului ITF de la Tenis Club Curtea de Arges, dotat cu premii de 15.000 $.“Mă bucur că am jucat cu Andreea şi mai ales că am... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 48 , Sursa: Adevarul in