Sãptãmana trecutã, a fost adoptatã in Senat noua lege a vanzãrii terenurilor agricole. Proiectul urmeazã sã fie supus dezbaterii si votului in Camera Deputatilor care este for decizional. In textul de lege se precizeazã cã, „in vederea consolidãrii pietei funciare romanesti, mãsurile preconizate a fi aplicate prin prezentul proiect de lege vizeazã stabilirea ordinii de preemptiune, astfel: coproprietari si rude panã la gradul I; arendasi; statul roman prin Agentia Domeniilor Statului si proprietari de terenuri agricole vecini”. Dacã acestia nu sunt interesati sã cumpere, pot achizitiona terenul persoanele fizice sau juridice care au resedinta sau sediul in aceeasi zonã in care se aflã... citeste mai mult