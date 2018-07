Legea salarizarii 2018: Tot ce trebuie sa stii despre noua legislatie De la 1 ianuarie, a intrat in vigoare Legea salarizarii, care aduce schimbari radicale in sistemul de salarizare al romanilor. Atat angajatii, cat si angajatorii trebuie sa cunoasca sistemul de functionare al noilor masuri, pentru a evita amenzile si sanctiunile prevazute pentru nerespectarea legii.

Cand ne referim la Legea salarizarii unitare, nu avem in vedere doar grilele minime pentru venitul salarial lunar brut in Romania, ci si o serie de alte aspecte care tin de salarizare, precum contributiile la stat, impozitele,... citeste mai mult

azi, 12:27 in Imobiliare, Vizualizari: 23 , Sursa: Manager in