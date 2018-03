Legea prevenirii este pusa in aplicare si la nivelul judetului Calarasi

Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, initiata de Guvern si adoptata in decembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a fost ulterior promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017. Totusi, legea nu a putut fi aplicata imediat pentru ca nu exista si lista a contraventiilor pentru care contribuabilii erau mai intai avertizati, asa ca guvernul a venit HG nr. 33 di data de 25 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial pe 5... citeste mai mult