Una dintre cele mai importante legi promise de PSD în Programul de Guvernare, Legea Pensiilor, a fost adoptată ieri în Parlament. Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, a participat la dezbateri și la vot, afirmând că a votat cu toată inima.

”Astăzi (ieri – n.r.) am votat una dintre cele mai importante legi promise prin Programul de Guvernare! O lege pentru o categorie importantă de români, care merită respectul nostru profund și care a fost mereu nedreptățită: pensionarii. Legea pensiilor a fost adoptată cu 193 de voturi pentru, 14 abțineri și un vot împotrivă. Pentru mine, a fost un moment special, am votat din toată inima!

