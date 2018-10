Întâlnirea aşteptată ieri între liderii PSD şi UDMR pe tema Legii offshore nu a avut loc. Discuţiile s-au purtat la nivelul liderilor de grup parlamentar, cu o înţelegere de principiu, dar udemeriştii suflă şi în iaurt.

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Vasile Suciu, a declarat ieri că au fost discuţii cu UDMR despre varianta finală a legii offshore şi că în principiu s-a ajuns la o concluzie. „S-au purtat discuţii. Am vorbit cu viceliderul de grup, am vorbit şi în weekend, doar că am înţeles că preşedintele Kelemen Hunor e... citeste mai mult

