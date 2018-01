Coaliţia PSD-ALDE anunţă că va aduce modificări odată cu instalarea noului guvern Dăncilă la legea Insolvenţei. Astfel, o firma nu va putea rămâne în faliment mai mult de 2 ani sau dacă nu îşi respectă planul de conformare pe o perioadă mai mare de 6 luni, se arată în programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dăncilă, conform Hotnews, noteaza B1TV.

În plus, se doreşte şi modificarea Legii 31/1990 în aşa măsură încăt o persoană să nu mai poată înfiinţa "o societate un anumit număr de ani dupa 2 insolvenţe". În programul de guvernare se mai prevede şi...