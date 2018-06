Legea energiei electrice şi a gazelor naturale a fost modificată. Ce spune Daniel Suciu? Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, proiect pe care Daniel Suciu l-a susținut în calitate de deputat PSD de Bistriţa-Năsăud. Deputatul Daniel Suciu: „ Apropo de dorința celor ce nu au acces la rețele de gaze, acum am legiferat si creat cadrul legal. Alături de colegii mei am susținut astăzi in Camera Deputaților Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii... citeste mai mult

azi, 14:04 in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Mesagerul in