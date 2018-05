Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca a depus o propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei in legatura cu numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant.

"Impreuna cu senatorii Partidului Social Democrat am depus aceasta propunere legislativa.

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 66 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

(1) Numarul de... citeste mai mult

