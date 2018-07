Patronii şi alţi acţionari vor putea scoate bani, sub formă de dividende, din firme şi de 4 ori pe an, potrivit unei legi adoptate, recent, de Parlament. Camera Deputaţilor, ca for decizional, a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii...

Graiul Maramuresului, 19 Iunie 2018