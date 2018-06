Legea 126/2018 care transpune în legislaţia din ţara noastră directiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), ce are drept scop reglementarea operaţiunilor cu diferite tipuri de instrumente financiare, va intra în vigoare începând cu 6 iulie, după ce, pe 26 iunie, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Obiectivele principale ale legii sunt îmbunătăţirea protecţiei investitorilor, sporirea transparenţei pieţei prin extinderea cerinţelor pre şi post tranzacţionare, precum şi promovarea competiţiei în tranzacţionare şi în compensare, precizează... citeste mai mult