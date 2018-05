Deputaţii au adoptat proiectul de lege prin care primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de Consilii Judeţene, plus consilierii locali şi judeţeni vor avea voie să aibă afaceri în mediul privat, dacă activitatea nu are legătură cu mandatele lor. Este vorba despre un proiect iniţiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

“Este o zi istiorică pentru primarii din România. Dacă pentru cei care şi-au pierdut mandatele nu am mai putut face mare lucru, pentru ceilalţi 500 de primari, am făcut o reparaţie morală şi materială”, a spus Rădulescu, după adoptare, potrivit libertatea.ro.

citeste mai mult

acum 43 min. in Actualitate, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in