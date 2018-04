În data de 6 aprilie o nouă taxă menită să reducă obezitatea a intrat în vigoare în Marea Britanie, potrivit The Economist.

Obezitatea este o problemă care aduce industriei serviciilor medicale aproximativ 8,6 miiarde de dolari în fiecare an. Sub incidenţa noii legislaţii, băuturile care conţin mai mult de 5 grame de zahăr per 100 ml, vor fi taxaţi cu 18 penny, adică 95 de bani per litru, iar cele care depăşesc 8 grame de zahăr per 100 ml, cu 24 penny, adică 1,29 lei per litru.

