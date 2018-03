”Nu ştiu cum ar trebui să arate pentru că nu sunt eu specialist în achiziţii publice, dar luna aceasta vom veni cu o lege a achiziţiilor publice, luna aceasta”, a spus ministrul, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, a declarat, la rândul lui, că propune ca noua lege a achiziţiilor publice să fie ”pe model german”.

”De regulă, lucrurile trebuie să fie cât mai flexibile, cât mai puţin interpretabile şi cât mai transparente. (...) Germania are mai multe landuri şi are mai multe sisteme de achiziţie. Noi am dat modelul austriac (cu - n.r.) o... citeste mai mult

