Lege noua: Reducerea varstei de pensionare pentru mai multe categorii de persoane Mai multe categorii de persoane vor beneficia de reducerea varstei de pensionare, conform Legii nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a intrat in vigoare la data de 2 august.

Persoanele care vor beneficia de reducerea varstei de pensionare sunt cele care au lucrat in conditii speciale. Conform noilor prevederi, reducere unica a varstei-standard de pensionare, pentru aceste persoane care au lucrat cel putin 25 de ani in conditii speciale. Este vorba despre o reducere cu 13 ani a varstei de pensionare.

