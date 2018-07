Selecţionerul echipei Franţei, Didier Deschamps, a declarat că naţionala din Hexagon va fi în fruntea lumii timp de patru ani după trofeul de campioană mondială cucerit duminică seara, la Moscova.

„Franţa e campioană mondială, pentru că am făcut lucrurile mai bine decât alţii. Am avut un lot foarte tânăr, 14 jucători au descoperit Cupa Mondială cu acest prilej, iar în ciuda acestui lucru, am avut calitate. Cea mai mare mândrie a mea, cu acest grup, este că am reuşit să avem starea de spirit pentru o astfel de competiţie. Cuvintele pe care li le-am spus au fost să nu se lase niciodată, să nu renunţe niciun moment. Am avut... citeste mai mult

