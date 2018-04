Lectiile financiare ale Islandei

Este dificil de imaginat prin ce a trecut Islanda in toamna anului 2008, in lunile si anii care au urmat, intr-atat de violente au fost consecintele crizei mondiale. Islanda ramane insa un studiu de caz, pentru modul, total diferit fata de restul lumii, de a gestiona situatia.



In primul rand pentru ca, spre deosebire de majoritatea statelor atinse de criza financiara, Islanda nu a avut resurse pentru a venit in ajutorul bancilor, in momentul in care cele mai mari trei dintre ele, care acopereau 90% din sector, iar activele lor reprezentau de 14 ori valoarea produsului intern brut al Islandei, au dat faliment.

Rezervele bancii centrale islandeze s-au epuizat intr-o...