Code – Kids a ajuns în Sălaj încă de anul trecut şi continuă şi pe parcursul acestui an, fiind o inițiativă națională de educație IT și STEM, realizată cu sprijinul bibliotecilor publice din România.

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu – Sălaj este parteneră în Proiectul CODE – Kids (Copiii fac coding în bibliotecile publice), incluzând în acest program dedicat dezvoltării de competențe în rândul copiilor și tinerilor șase biblioteci publice în anul 2017 - Cehu Silvaniei, Bălan, Chieşd, Mirşid, Vârşolţ şi Zimbor. De asemenea, în acest proiect au fost... citeste mai mult

