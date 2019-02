Nicolo Zaniolo, mijlocaşul de 19 ani al celor de la AS Roma care la mijlocul acestei săptămâni a reuşit o dublă în poarta lui FC Porto (2-1), e protagonistul unui episod amuzant, dar care spune multe despre maturitatea sa. În timp ce tinerii de vârsta lui "încing" Instagramul, noua vedetă de pe Stadio Olimpico o îndeamnă pe mama sa să nu mai pozeze în ipostaze senzuale pe reţeaua socială.

Nicolo are doar 19 ani şi e considerat un viitor mare star al fotbalului mondial, iar mama sa, Francesca Costa, are 40 de ani. 40 de ani şi 170.000 de urmăritori pe Instagram pe care-i "hrăneşte" zilnic cu poze cu care...fiul ei nu prea e de acord.... citeste mai mult

acum 57 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in