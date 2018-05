Lectia de modestie a unui mugur de 70 de primaveri catre niste ghimpi mai tineri In prag de 70 de ani de viata, Mugur Isarescu a spus public: "nu mai pot". Este de aproape 30 de ani la carma Bancii Nationale a Romaniei.

Iar aceste decenii care i-au adus, oficial, recordul de cel mai longeviv guvernator de banca nationala din lume, in ciuda sincopei in care a fost prim-ministru al Romaniei si candidat la Presedintia Romaniei.



Asadar, in cei 138 de ani de existenta, Banca Nationala a Romaniei a fost condusa peste 21% din timp de Mugur Isarescu. Este mult? Este putin sa... citeste mai mult