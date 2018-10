Referendumul s-a încheiat, iar rezultatul celor două zile a fost cel îngăduit de Dumnezeu, aşa cum de altfel am spus şi în ultimul editorial înainte de acest scrutin. Se pune întrebarea: de ce a îngăduit Dumnezeu ca acest referendum pentru familie, una dintre cele mai importante valori creştine, să fie un fiasco, prin cea mai slabă prezenţă la vot din ultimii 30 de ani post - comunism? Cu toţii am primit o lecţie, asta este părerea mea.

În primul rând noi, cei care am votat DA, ne credeam mai mulţi. Nu suntem! De altfel am spus-o într-un alt editorial că... citeste mai mult