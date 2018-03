Leasing operational vs. leasing financiar. Care este varianta perfecta pentru afacerea ta. Cand iti deschizi o afacere care se bazeaza in special pe livrari, cel mai important aspect va fi flota de masini. Cum o administrezi, cum iti educi soferii si, mai ales, ce tip de leasing alegi. Companiile din Romania iti ofera doua optiuni:

leasing operational auto si leasing financiar. Fiecare dintre ele vine la pachet cu cateva avantaje si dezavantaje de care ar trebui sa tii cont atunci cand faci o alegere.

In general, e bine de stiut ca firmele prefera sa... citeste mai mult

ieri, 11:28 in Auto, Vizualizari: 106 , Sursa: Manager in