În perioada iunie – octombrie, Federaţia YMCA România implementează, în Maramureş, proiectul „BaseCamp – leadership în programe de tabără” care are ca scop stimularea participării tinerilor la viaţa societăţii prin implicarea în programe de tabără calitative şi în siguranţă şi creşterea capacităţii administrative a organizaţiilor de tineret de a implementa astfel de programe comunitare transformaţionale.

“Proiectul are ca şi obiective principale formarea profesională şi valorificarea competenţelor a 30 tineri voluntari şi lucrători de tineret ca animatori de tabără/timp liber, consilieri de tabără în atragerea copiilor şi tinerilor către educaţia non formală cu efect benefic... citeste mai mult