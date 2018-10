Lidia Fecioru a prezentat la rubrica „Leacul Zilei” de la „Adevăruri ascunse” un material despre un tratament spectaculos.

Directorul Romvac, Constantin Chirciu, a vorbit despre tratamentul revoluționar pe care l-a lansat, mai exact vindecarea infecțiilor în câteva zile.

„Noi, la origine, suntem producători de vaccinuri și medicamente de uz veterinar și în urmă cu vreo șapte ani am avut ideea să extindem activitatea noastră și spre medicina umană. De fapt, am îmbinat medicina umană cu cea veterinară. În ultimul timp toate forurile se plâng că antibioticele de ultimă generație nu mai fac față cu bacteriile. Ne-am gândit cum am putea să rezolvăm această... citeste mai mult