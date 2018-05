După patru ani de când au început să îşi caute dreptatea, părinţii copiilor abuzaţi de educatoarele Grădiniţei Groazei din Constanţa, pot răsufla uşuraţi, Judecătorii au dat astăzi sentinţa finală.

Proprietara grădiniței și angajatele sale au fost condamnate la 1 an şi 1 an jumătate de închisoare. Pedepsele, însă, sunt cu suspendare. În plus, trebuie să plătească câte 10.000 de euro către fiecare copil abuzat.

Iniţial directoarea grădiniţei fusese achitată, iar educatoarele primiseră pedepse mult mai mici. În 2013, mai mulţi copii care frecventau cursurile unei... citeste mai mult

