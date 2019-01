Bianca Andreescu se pregăteşte de prima semifinală din cariera sa. După ce s-a impus în trei seturi în faţa lui Venus Williams la turneul de la Auckland, jucătoarea canadiancă de origine română a dezvăluit care este cheia succesului.

"Cred că orice este posibil şi astăzi am făcut imposibilul. Nu ştiu ce să mai spun, este un sentiment fantastic.

Pentru mine obiectivul a fost să intru pe tabloul principal, dar am reuşit să înving câteva jucătoare de top. Am crezut în propriile mele şanse, m-am simţit bine şi publicul m-a ajutat de fiecare dată.

Nu am renunţat, asta contează în tenis şi contează în fiecare sport. Şi chiar dacă ai o slujbă în afara