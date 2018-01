Lazar, la CSM: Este o zi de maxima responsabilitate. Obiectivul cel mai important este apararea independentei magistraturii Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, referindu-se la sedinta CSM in care se va alege noua conducere, ca este un moment de maxima responsabilitate pentru membrii acestui for si ca obiectivul cel mai important il reprezinta apararea independentei magistraturii.

Politica "Este o zi importanta, un moment de maxima responsabilitate pentru membrii CSM, atat pentru cei care vor vota, cat si pentru cei care vor candida, si eu am convingerea ca... citeste mai mult

azi, 12:39 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: 9am in