Lazar, despre inculpatii care fug in strainatate: Poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume Procurorul general Augustin Lazar sustine ca "nu ar trebui sa dramatizam" in legatura cu inculpatii care fug in strainatate, avand in vedere ca "poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume".

Mai multe despre strainatate, inculpati, augustin lazar, oriunde Captura foto: YouTube Social citeste mai mult

azi, 01:14 in Social, Vizualizari: 117 , Sursa: 9am in