Lazar: Banul public este o miere la care trag foarte multi Procurorul general Augustin Lazar sustine ca exista metode sofisticate de frauda in achizitiile publice, in care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel incat este necesara mentinerea infractiunii de abuz in serviciu pentru a proteja banul public, care este "o miere la care trag foarte multi".

