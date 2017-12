Pentru cã, la sfârsit de an, la televizor nu am avut parte de “traditionalul mesaj de anul nou” al presedintelui statului - oricare va fi fiind acesta - am cãutat sã aflu ce ne-a urat presedintele - al vostru/nostru, de câtiva ani (buni?!) încoace,...

Monitorul de Vaslui, 5 Ianuarie 2011