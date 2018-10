Noua eră a început odată cu prezentarea . A urmat Sandero, iar astfel, constructorul de la Mioveni reușea să facă pași mari și în afara României. Cercul s-a închis abia după lansarea lui Duster, SUV-ul care an după an reușește să culeagă premii noi în vestul Europei. Și succesul lui Duster poate fi ușor de contorizat mai ales dacă privim valorile de producție din acest an. Din ianuarie și până la finalul lunii septembrie, uzina de la Mioveni a asamblat peste 166.000 de unități Duster (68.46% din producția totală a fabricii). În plus, SUV-ul constructorului Dacia se apropie cu pași mari de performanțele lui Sandero. Conform datelor... citeste mai mult

