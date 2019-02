Alaina Custer este o tânăra ospătăriță din Carolina de Nord, care a fost șocată când a văzut ce i-a lăsat clientul darnic pe masă. „Nu credeam că este real. Am ridicat nota și am văzut că era așezată pe un teanc de bancnote de câte 100 de dolari. Am...

Antena 3, 25 Octombrie 2018