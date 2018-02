Laura Codruța Kovesi, a răspuns miercuri seara acuzațiilor făcute de procuroarea Mihaiela Moraru Iorga la adresa ei, care spunea că șefa DNA i-ar fi cerut să urgenteze un dosar în care era vizat un politician ce era dat drept favorit să ajungă premier.

"Nu am avut niciodată discuții cu ea despre un dosar în care să fie inplicat un ministru care urma să ajunga premier. Nu am avut niciun fel de discuție în acest sens.

E totuși interesant, după ce am cerut revocarea sa din DNA, că apar astfel de afirmații. Nu am avut o astfel... citeste mai mult