Laura Codruța Kovesi, a fost pusă sub control judiciar de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

La ieșire Kovesi a explicat că i s-a interzis să vorbească cu presa despre acest dosar.

”Totul face parte din campania de hărțuire cu care m-am obișnuit deja. În acest moment am interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost citată.”, a declarat Kovesi.

Știre în curs....

citeste mai mult

acum 25 min. in Actualitate, Vizualizari: 12 , Sursa: Antena 3 in