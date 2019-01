Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în luna decembrie 2018, prin care sesizează că i-au fost încălcate mai multe drepturi atunci când a fost revocată din funcție, a confirmat Parchetul General, pentru Stirile TVR.

Conferință de presă la DNA, susținută de Laura Codruța Kovesi Kovesi spune că «prin decizia sa, Curtea Constituțională a hotărât revocarea din funcție, deși, nu am avut calitatea de parte în conflictul soluționat de instanța constituțională, nu am fost citată în fața Curții Constituționale și nu am avut posibilitatea de a avea cel puțin calitatea de... citeste mai mult

