Laura Codruţa Kovesi a fost audiată în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European.

Acesta și-a susținut candidatura pentru postul de procuror-şef al parchetului european, alături de ceilalţi doi procurori - unul din Franţa şi unul din Germania.

Kovesi ocupă primul loc în urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. A obținut 12 voturi.

" Sunt Laura Kovesi, am fost procuror 23 de ani, deci jumătate din viața mea am fost procuror. Am deținut... citeste mai mult