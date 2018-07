Ieri, după anunţarea de către Administraţia Prezidenţială a emiterii decretului de revocare din funcţia de procuror şef al DNA Laura Codruța Kovesi a ţinut un discurs la final de activitate.

Iată discursul integral:



Bună ziua

După cum știți, președintele României a emis decretul de revocare din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, așadar mandatul meu încetează astăzi.

Am fost procuror șef al DNA pe o perioadă de 5 ani și tot ceea ce am realizat sau nu am realizat în acest mandat, găsiți într-un scurt raport care va fi publicat pe site ul DNA.

Indiferent ce spun eu sau ce spun alții despre DNA, indiferent ce spun cifrele, care nu... citeste mai mult