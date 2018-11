Andreas Pereira are meciuri si la echipa mare in acest sezon. Andreas Pereira a reusit un gol fantastic in victoria obtinuta de Manchester United in fata lui Tottenham la U21, scor 3-1. Mijlocasul de 20 de ani, crescut de PSV, are meciuri si la echipa...

Buna ziua Iasi, 6 Ianuarie 2016