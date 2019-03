* Breasla cultivatorilor de cereale şi Plante tehnice are o Asociaţie. Care, Asociaţie, are rolul ei în toate câte se fac (şi se „desfac”, zic unii mai cârcotaşi decât noi!) într-unul dintre cele mai prolifice şi mai profitabile sectoare ale economiei naţionale; agricultura, respecziv cultivarea şi comercializarea porumbului! Membrii acesteia cultivă aproximativ un sfert din suprafața agricolă a Ialomiței.

Acum un an pe vremea asta, Laurențiu Baciu, cel care este Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, l-a ameninţat pe Nicolae Sitaru care era vicepreședinte că în viitoarea ședință a Comitetului Director îl va pune „în... citeste mai mult

acum 19 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Ziarul Stirea in