Începând cu data de 7 ianuarie 2019, la ghișeele din cadrul Primăriei Tg. Lăpuș, se pot plăti impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

De câțiva ani, s-a creat un site și astfel se pot achita impozitele și taxele on line. Sunt două platforme de plată: ghișeul.ro și globalpay. „ Am avut surpriza să constatăm că plata on line a prins la contribuabilii lăpușeni, astfel la nivel de județ suntem pe locul doi după Baia Mare” – ne informează Corneliu Iacob, șef Birou Venituri Financiar- Contabile. Și la ghișeu e aglomerație, în numai 5 zile și-au plătit integral taxele și impozitele un număr de 746 de contribuabili persoane fizice și 77 de persoane... citeste mai mult

