Meteorologii spun că temporar vor fi precipitaţii, mai ales sub formă lapoviţă şi ninsoare, în extindere treptată dinspre sud-vest.

În jumătatea de sud a ţării şi la munte acestea vor fi în general moderate cantitativ.

Se va semnala polei sau gheţus, în special în sudul teritoriului, iar vântul va avea unele intensificări.

Vremea se va menţine deosebit de rece, mai ales în regiunile extracarpatice.

În plus, până la ora 11.00, judeţul Caraş-Severin se află sub cod galben de vânt puternic. Intensificările vântului vor depăşi la rafală 55 - 60 km/h

ÎN ŢARĂ - luni:

Vremea va fi deosebit de rece, mai ales în regiunile extracarpatice, iar în Moldova şi în estul...

