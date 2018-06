Laola lansează piesa „It’s All Good”, cu un vibe urban și un videoclip filmat în orașul ei de suflet, Berlin. Scrisă de artistă împreună cu Gabriel Maga (Vunk) într-o manieră simplă chitară – voce, piesa a beneficiat de un touch de deep house, adus de băieții de la Pink Elephant. Producția muzicală a fost completată de Gabriel Maga în studioul său, mixul și masterul final au fost executate în studiourile Akcent Music, iar videoclipul este semnat de SAN.



Laola - It's All Good



„Piesa invocă sentimentul de libertate și evadare din rutina cotidiană și se vrea a fi soundtrack-ul unui city-break perfect, singur sau în doi. Tocmai de aceea, clipul a fost filmat de SAN... citeste mai mult