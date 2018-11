Informaţiile personale care au fost folosite pentru a rezerva camere la proprietăţile Starwood ale lanţului hotelier Marriott, au fost accesate de persoane neautorizate.

Toate brandurile Starwood au fost afectate de furtul de date, printre acestea fiind: Sheraton, W Hotels, St. Regis, Westin Hotels & Resorts, Element Hotels, Aloft Hotels, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton şi Design Hotels.

Atacul cibernetic a vizat informaţiile persoanelor referitoare la cardurile lor de credit care ar putea fi folosite pentru a fura bani, a avertizat Marriott.

Informaţiile sensibile erau protejate astfel încât să... citeste mai mult

