Lansarea telefonului pliabil Samsung X intra in linie dreapta Samsung a intrat in ultima faza a productiei de ecrane pliabile pentru Samsung X. Astfel, gigantul Samsung ar putea lansa primul telefon pliabil din lume, inaintea celor de la Apple.

Cel mai probabil, telefonul pliabil va purta denumirea de "Samsung X", si va fi lansat in februarie 2019. Conform informatiilor aparute in spatiul public, Samsung nu s-ar opri doar la a produce ecrane pliabile doar pentru ei, ci ar extinde productia si pentru alte companii. Astfel, alti mari giganti de pe piata ar putea cumpara de la Samsung ecranele pliabile pentru... citeste mai mult

